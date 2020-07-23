الولايات المتحدة تعبر حاجز 4 ملايين إصابة بكورونا وسط تسارع في ارتفاع الحالات

تجاوزت حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حاجز 4 ملايين حالة بينما تسجل البلاد أعلى معدل للمصابين الجدد على أساس كل ساعة عالميا.

وسجلت في الولايات المتحدة حتى مساء اليوم الخميس، حسب معلومات موقع "Worldometers" للإحصائيات، 4113950 إصابة مؤكدة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، بينها 146378 وفاة، ما يعادل نحو 3.56% من العدد العام للحالات، و1943698 شفاء، أي 47.25%.

وفي غضون ذلك، أشارت وكالة "رويترز"، استنادا إلى إحصاءاتها، إلى أن متوسط عدد المصابين في الولايات المتحدة يزيد على 2600 حالة جديدة كل ساعة، وهو أعلى معدل في العالم.

وتسارع معدل الإصابة بالفيروس في الولايات المتحدة بشكل كبير منذ رصد أول حالة في 21 يناير، وبلغ عدد المصابين، حسب الوكالة، مليونا خلال 98 يوما، ثم بلغ مليونين بعد 43 يوما أخرى، قبل أن تتسارع الوتيرة ويصل العدد بعد 27 يوما فقط إلى 3 ملايين مصاب، وبعد 16 يوما أخرى إلى 4 ملايين، بمعدل 43 حالة إصابة في الدقيقة.

وتشهد الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات غير مسبوقة للإصابات اليومية بفيروس كورونا التي استقرت عند مستوى أكثر من 60 ألف حالة يوميا، وسط خلافات متزايدة بين الحكومة الاتحادية وحكام الولايات ورؤساء بلديات المدن بخصوص أفضل سبل التعامل مع الجائحة، الأمر الذي أدى إلى قواعد متعارضة بشأن أمور مثل وضع الكمامة في الأماكن العامة والموعد الذي يمكن فيه السماح بإعادة فتح المحال والمؤسسات.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وكذلك الأولى من حيث عدد ضحايا الجائحة.

المصدر: "رويترز" + "Worldometers"