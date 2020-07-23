جونسون يدعو للحذر من "كوفيد-19" عند اقتراب فصل الشتاء

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الخميس، إنه يتعين على الناس مواصلة الحذر تجاه تهديد فيروس كورونا عند اقتراب فصل الشتاء.

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وفي حديث إلى وسائل الإعلام البريطانية لفت جونسون إلى أن ما تم إحرازه حتى الآن في مكافحة كورونا "ليست نهاية القصة، ويتعين أن نكون حذرين للغاية مع اقتراب الشهور الأكثر برودة".

وأدلى جونسون بتصريحاته في أوركني، وهي مجموعة جزر مواجهة للساحل الاسكتلندي الشمالي، حيث يحاول إنعاش العلاقات المتوترة مع اسكتلندا عن طريق القول إن أزمة مرض "كوفيد-19" أظهرت القوة الجماعية للمملكة المتحدة.

وكانت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجامعة أكسفورد البريطانية، بشرّت بإمكان طرحه بنهاية هذا العام، لكنها ذكرت أن هذا الأمر غير مؤكد بعد.

وأوضحت أنه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة، ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.

المصدر: رويترز