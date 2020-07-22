فرنسا تسجل 998 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الأربعاء، تسجيل 998 حالة إصابة جديدة بمرض "كوفيد – 19" خلال الـ24 ساعة الماضية، وكذلك 7 وفيات بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن "عدد الحالات المؤكدة بلغ الآن 178336 حالة".

وأضافت، أن "الأرقام تظهر أن عدد الأشخاص المصابين والراقدين في المستشفيات انخفض إلى 6366 من 6482، عن اليوم السابق، كما انخفض عدد الأشخاص في العناية المركزة إلى 445 من 455 حالة مثبتة أمس الثلاثاء".

وأكدت الوزارة، أن أعداد الوفيات في فرنسا من فيروس كورونا بلغ 30172، عقب الإعلان اليوم عن 7 وفيات.

المصدر: "رويترز"