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البيت الأبيض يهدد باستخدام الفيتو لحجب مشروع قانون الدفاع في الكونغرس

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البيت الأبيض يهدد باستخدام الفيتو لحجب مشروع قانون الدفاع في الكونغرس
Reuters
البيت الأبيض يهدد بالفيتو لحجب مشروع قانون الدفاع في الكونغرس
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قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترامب سيستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قانون دفاع بقيمة 740 مليار دولار يناقشه الكونغرس حاليا.

وقال البيت الأبيض إن بنود مشروع القانون يأتي في إطار "جهد متواصل لمحو الذين لا يلتزمون بمعايير السلوك دائمة التغيير من تاريخ الأمة".

ويتضمن مشروع قانون الدفاع الوطني إعادة تسمية منشآت عسكرية وقيودا على الإنفاق في أفغانستان وبنودا أخرى من شأنها الحد من سلطة ترامب.

ويطرح المشروع تغيير أسماء ممتلكات ومنشآت عسكرية تحمل حاليا اسم قادة الكونفدرالية الجنوبية وهي ولايات حاولت الانفصال عن الولايات المتحدة للإبقاء على العبودية وأطلقت شرارة الحرب الأهلية وقتها.

المصدر: رويترز

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