شركات طيران توجه رسالة للاتحاد الأوروبي والبيت الأبيض بخصوص "كوفيد-19"

طلبت شركات طيران أمريكية وأوروبية من أوروبا والبيت الأبيض، دراسة برنامج أمريكي أوروبي مشترك لإجراء اختبارات "كوفيد-19" للمسافرين عبر شركات الطيران كطريقة للسماح للناس بالسفر مجددا.

وفي رسالة إلى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وإيلفا يوهانسون مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، طلب الرؤساء التنفيذيون لـ"أمريكان إيرلاينز" و"يونايتد إيرلاينز" و"لوفتهانزا" و"إنترناشيونال إيرلاينز غروب"، "الاستئناف الآمن والسريع للسفر الجوي بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وكتبت شركات الطيران في الرسالة "ندرك أن الاختبارات تنطوي على عدد من الصعوبات، لكننا نؤمن بأن برنامجا تجريبيا للاختبارات عبر جانبي الأطلسي قد يكون فرصة ممتازة لأن تعمل الحكومات والقطاع سويا ولإيجاد طرق للتغلب على العوائق واستكشاف جميع الحلول لحماية الصحة وبناء الثقة واستعادة سفر الركاب بشكل آمن بين الولايات المتحدة وأوروبا".

وجميع الأوروبيين تقريبا ممنوعون من السفر إلى الولايات المتحدة، وهناك قيود مماثلة مفروضة على الأمريكيين الراغبين في السفر إلى أغلب دول الاتحاد الأوروبي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان مسؤولون من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد ناقشوا في يونيو فكرة الاختبارات كطريقة للسماح للأمريكيين بالسفر إلى الاتحاد الأوروبي لكنهم لم يتوصلوا لاتفاق.

المصدر: رويترز