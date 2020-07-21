حليف نتنياهو بالائتلاف الحاكم يدعو لتولي الجيش الإسرائيلي مكافحة كورونا

قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكينازي، المنتمي لحزب "أزرق أبيض"، اليوم الثلاثاء إن الجيش يجب أن يتولى مسؤولية التصدي لكوفيد-19.

وأضاف الوزير الإسرائيلي القول، إنه يتوقع قرارا هذا الأسبوع بنقل الإجراءات الجارية لاحتواء فيروس كورونا، من وزارة الصحة إلى قيادة الجبهة الداخلية بالقوات المسلحة.

وقال أشكينازي، في حديث لقناة "واي نت" التلفزيونية: "هذا الفيروس لن يتركنا لعام كامل. بالتالي هناك حاجة لإجراء تغيير في الإدارة".

وتابع الوزير: "لنضع الغرور جانبا ... أقول هذا لبيبي (نتنياهو) ... أقول إننا نحتاج إلى نقل المسؤولية لمؤسسة الجيش".

ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، على هذه التصريحات، لكنه قد يمانع في منح وزير الدفاع بيني غانتس، الذي يتولى زعامة حزب "أزرق أبيض"، المزيد من السلطة، في وقت يختلفان فيه حول مخطط إسرائيل لضم أراض بالضفة الغربية والميزانيات.

المصدر: رويترز