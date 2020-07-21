الزراعة الإيطالية: شهادة خلو منتجاتنا من الفيروس جرح لا يزال مفتوحا  

قالت وزيرة السياسات الزراعية الإيطالية تيريزا بيلانوفا، إن "شهادة خلو منتجاتنا من فيروس كورونا المستجد، جرح لا يزال مفتوحا".

وأضافت الوزيرة بيلانوفا، في كلمتها أمام مسؤولي اتحاد الزراعيين الإيطاليين (كولديريتي)، في روما الثلاثاء، أنه "يجب أن نعمل على تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فنحن لا نزال نشعر بالجرح الذي أصابنا عندما طلبت بعض الدول الأوروبية، الحصول على شهادة خلو منتجاتنا الغذائية من الفيروس". وشددت الوزيرة، على أنه أمر لا يطاق بتاتا.

وتابعت الوزيرة المنتمية لتيار "إيطاليا حية"، القول: "أذكر ليلة واحدة أمضيتها بالكامل بالعمل مع وزارة الداخلية، لأنه كان هناك 80 كيلومترا من شاحناتنا المحملة بمنتجات غذائية زراعية، يحظر دخولها عند الحدود مع النمسا".

المصدر: adnki.net