أردوغان: بفضل النظام الرئاسي بتنا قادرين على التجاوب الفعال والسريع مع الأزمات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده "بفضل النظام الرئاسي الجديد باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية".

#عاجل |أردوغان: #تركيا بفضل النظام (الرئاسي) الجديد باتت قادرة على التجاوب الفعال والسريع والشامل مع الأزمات الإقليمية والعالمية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) July 21, 2020

وأكد الرئيس التركي في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور عامين على النظام الرئاسي في تركيا، أنه "منتفح سياسيا على كل تغيير في نظام حكم البلاد إن كان أفضل وأجود".

وأضاف أردوغان: "من خلال توقيعي كرئيس للجمهورية على 64 مرسوما وألفين و755 قرارا في العامين الماضيين، قدمنا خدماتنا لشعبنا".

تجدر الإشارة إلى أن تركيا قررت الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي عقب استفتاء تم إجراؤه في أبريل 2017.

المصدر: الأناضول