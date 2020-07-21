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محتجز الرهائن في أوكرانيا يطرح مطالب غريبة

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محتجز الرهائن في أوكرانيا يطرح مطالب غريبة
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ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن الرجل الذي احتجز رهائن في حافلة غربي البلاد في وقت سابق اليوم الثلاثاء، طرح مطالب لقادة أوكرانيا الحاليين والسابقين.

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وحسب تقارير، فإن الرجل يريد أن يقول لكبار المسؤولين، وبينهم وزير الداخلية أرسين أفاكوف والرئيس السابق بيترو بوروشيتكو، عبر تسجيل فيديو إنهم "إرهابيون يحميهم القانون".

وقدم الرجل الذي يطلق على نفسه اسم "ماكسيم بلوخوي (السيء)" ويزعم أنه مؤلف كتاب "فلسفة المجرم"، مطلبا خاصا للرئيس الحالي فلاديمير زيلينسكي وهو أن ينشر عبر الإنترنت تصريحا يقول "على الجميع مشاهدة فيلم "أبناء الأض" الصادر عام 2005"، وهو فيلم وثائقي يتحدث عن قضية استغلال البشر للحيوانات.

وكان رجل مجهول قد اختطف حافلة واحتجز نحو 20 راكبا كرهائن في مدينة لوتسك غربي أوكرانيا، وتجري الشرطة عملية لاحتواء الحادث.

المصدر: وسائل إعلام أوكرانية

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