الدفاع الأذربيجانية تعلن تدمير طائرتين أرمنيتين بدون طيار

قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية، إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش الوطني، دمرت طائرتين بلا طيار، تابعة للقوات المسلحة الأرمنية.

وأضافت: "في 21 يوليو، حاولت طائرتان أرمنيتان بدون طيار، تنفيذ تحليقات استطلاع فوق مواقع وحدات الجيش الأذربيجاني، في الساعة 00:30 (23:30 بتوقيت موسكو فوق منطقة أغدام، وفي الساعة 08.45 (07.45 بتوقيت موسكو) فوق منطقة توفوز، تم اكتشاف الطائرتين وتدميرهما".

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الأرمنية، هذا الخبر، ووصفته بالمعلومات المضللة.

في 12 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن وحدات الجيش الأرمني هاجمت مواقع أذربيجانية في منطقة توفوز الحدودية، باستخدام سلاح المدفعية.

أما وزارة الدفاع الأرمنية، فحملت الجانب الأذربيجاني مسؤولية التصعيد، قائلة إن مجموعة من العسكريين الأذربيجانيين حاولت اقتحام مواقع للجيش الأرمني في المنطقة الحدودية.

المصدر: نوفوستي