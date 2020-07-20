الهند تسجل أعلى حصيلة يومية للإصابات بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفدرالية الهندية، الاثنين، عن تسجيل 40425 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر زيادة يومية للحالات، و681 حالة وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية لتصل إلى مستوى 118043 حالة.

وتعتبر هذه الحصيلة اليومية أعلى زيادة في عدد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس في البلاد في غضون يوم واحد حتى الآن.

كما أعلنت الوزارة ارتفاع أعداد ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 27497 شخصا.

وشددت الوزارة في هذا السياق على أن مؤشر الوفيات اليومية بالفيروس في الهند يشهد تراجعا تلقائيا حيث تبلغ نسبة المتوفين بين المصابين بالفيروس 2.49 %، وقالت، إن "الهند تتميز بأحد أدنى معدلات الوفيات في العالم"، جراء الجائحة.

يذكر أن الهند أعلنت أمس الأحد عن تسجيل 38902 حالة إصابة، و534 حالة وفاة بالفيروس.

وتعتبر الهند الدولة الـ3 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والـ8 من حيث حصيلة الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: "وكالات"