إيران.. لجنة برلمانية تتفقد منشأتي "نطنز" و"فوردو" النوويتين

زار أعضاء لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي في البرلمان الإيراني، منشأتي "فوردو" في محافظة قم، و"نطنز" في أصفهان، وتفقدوا الوحدة التي استهدفت مطلع الشهر الجاري.

وأكد المتحدث باسم اللجنة، أبو الفضل عموئي، أن "الحادث لم يؤثر على عملية تخصيب اليورانيوم في محطة نطنز"، مشيرا إلى أنه "وقع في إحدى الوحدات الخارجية في المنشأة"، وأن منظمة الطاقة الذرية، كانت تجري فيها تحقيقات ودراسات تتعلق بالنشاط النووي.

وأضاف، أن "أعضاء اللجنة وقفوا على عمليات تخصيب اليورانيوم في المحطة تحت سطح الأرض"، مشيرا إلى أن "أجهزة الطرد المركزي من الجيل الأول والثاني والرابع، تعمل على تخصيب اليورانيوم، وأن اللجنة تفقدت كذلك عمليات التطوير التي يجريها الخبراء على أجهزة طرد متطورة من طراز IR6 وIR8 وIR9".

وأشار المتحدث باسم اللجنة البرلمانية، إلى أن النواب تفقدوا كذلك عمليات تخصيب اليورانيوم في محطة "فوردو" بمحافظة قم جنوب طهران، مضيفا أن "1044 جهاز طرد مركزي من الجيل الأول تعمل على تخصيب اليورانيوم بنسبة تقارب 4.5 %".

وأعلنت طهران في الثاني من يوليو الحالي، عن وقوع حادث في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في منشأة "نطنز" النووية، وأن الحادث سيعيق تطوير وإنتاج أجهزة الطرد على المدى المتوسط.

وأشار مجلس الأمن القومي الإيراني، إلى أنه توصل إلى أسباب وطريقة وقوع الحادث، لكنه أجل الإعلان عنها لدواع أمنية.

المصدر: RT