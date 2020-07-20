إصابة وزير ثالث في البرازيل بـ"كوفيد-19"

قال وزير المواطنة البرازيلي أونيكس لورينزوني، اليوم الاثنين، إن نتائج الفحوصات التي أجريت له جاءت إيجابية للإصابة بفيروس كورونا، ليصبح بذلك ثالث وزير في الحكومة يصاب بالمرض.

وقال لورينزوني على حسابه في "تويتر" إنه بدأ يشعر بالأعراض يوم الخميس وخضع للفحص يوم الجمعة.

وأضاف أنه يتلقى علاجا بمزيج من العقاقير تشمل "هيدروكسي كلوروكين" وأن حالته تظهر نتيجة لذلك "آثارا إيجابية".

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو قد أصيب أيضا بكورونا هذا الشهر بعد إصابته بالحمى.

ويتناول بولسونارو أيضا "هيدروكسي كلوروكين" وهو دواء للملاريا دافع الرئيس لفترة طويلة عن فوائد استخدامه لعلاج "كوفيد-19" وينسب له الفضل في عدم اشتداد أعراض المرض عليه.

وأعلنت البرازيل حتى يوم الأحد تسجيل مليونين و98389 إصابة بالمرض وما يقرب من 80 ألف وفاة.

المصدر: رويترز