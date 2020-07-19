بسبب كمامات.. تأجيل محاكمة نتنياهو حتى يناير

وافق القضاء الإسرائيلي اليوم الأحد على تأجيل بدء مرحلة الاستماع إلى إفادات الشهود ضمن محاكمة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد لستة أشهر.

وقررت رئيسة الهيئة القضائية التي تنظر في الملف، القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان، أن جلسات الاستماع إلى إفادات الشهود الذين يستدعيهم الادعاء ستنطلق في يناير، على أن تعقد ثلاث جلسات في كل أسبوع، مع إلزام نتنياهو بحضورها.

وجاء هذا القرار في ختام جلسة عقدتها المحكمة المركزية في القدس صباح اليوم، تلبية لطلب محامي نتنياهو الذين أصروا على ضرورة تأجيل المحاكمة على خلفية انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبرر المحامي يوسي سيغيف هذا الطلب بالقول إن ضرورة ارتداء الكمامات تشكل عقبة أمام الإجراءات القضائية، موضحا أنه لا يمكن الاستماع إلى الشهود عندما يرتدي جميع الحاضرين الكمامات.

وانطلقت محاكمة نتنياهو الذي يواجه تهم تلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الأمانة في شهر مايو، كما وجهت اتهامات إلى ثلاثة أشخاص آخرين، وهم مالك شركة الاتصالات "بيزك" سابقا، شاؤول إلوفيتش، وزوجته إيريس، وناشر صحيفة "يديعوت احرونوت" أرنون موزيس.

وغاب نتنياهو عن جلسة اليوم.

المصدر: مكان + تايمز أوف إسرائيل