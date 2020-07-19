ما هي القيود الحادة والعاجلة التي اتخذتها 40 دولة إفريقية لمواجهة كورونا؟!

كشف المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم الأحد، أن 40 دولة إفريقية أغلقت حدودها بالكامل، بسبب مخاوف من تفش سريع لمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في القارة.

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وأعلن المركز في بيان له اليوم أن نحو 40 دولة لا تزال "تغلق حدودها بالكامل"، فيما تم تفعيل حظر التجول الليلي عبر 34 دولة، في محاولة لوقف انتشار الفيروس المعدي.

وأضاف أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في جميع أنحاء القارة الإفريقية تجاوز حتى اليوم 682743 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات جراء المرض إلى 14671، ونحو 362071 حالة تعاف حتى الآن.

وأكد البيان أن "بعض البلدان الإفريقية لا تزال تسمح بنقل البضائع والشحن والنقل في حالات الطوارئ، منها وإليها، وتسمح بعض الدول أعضاء الاتحاد للمواطنين والمقيمين بالدخول، ولكن جميع الحدود مغلقة بشكل أساسي".

ولفت إلى أنه "في ظل الجهود المتزايدة لاحتواء تفشي المرض عبر بلدان القارة، تطبق 41 دولة ارتداء أقنعة الوجه بشكل إلزامي في الأماكن العامة".

المصدر:"صحراء ميديا"