سفير: موسكو ستجد طريقة لمعاقبة من يفرض عقوبات على الروس

حذر السفير الروسي في بريطانيا أندريه كيلين، اليوم، من أن روسيا ستجد طريقة لمعاقبة أولئك الذين يفرضون عقوبات شخصية ضد المواطنين الروس، في إطار قضية ماغنيتسكي.

وقال السفير، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية: "بالنسبة إلى (تعديل) ماغنيتسكي، سنجد طريقة لمعاقبة أولئك الذين يفرضون مثل هذه العقوبات. هذه عقوبات غير قانونية، هناك هيئة واحدة فقط يمكنها فرض العقوبات، وهي الأمم المتحدة. وكما هو معروف، بريطانيا، هي عضو دائم في مجلس الأمن الدولي".

وردا على سؤال، هل يعني ذلك أن موسكو ستفرض عقوبات على بريطانيين وأمريكيين، يشاركون في صياغة قائمة ماغنيتسكي، قال السفير: "لم أقل ذلك، بل أنت قلته. ربما هذه فكرة جيدة".

في 6 يوليو، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، عن عزم بلاده فرض عقوبات على 25 مواطنا روسيا، بدعوى أنهم متورطون في قضية وفاة المحاسب الضريبي الروسي سيرغي ماغنيتسكي في سجن بموسكو عام 2009.

وفي وقت سابق، نشرت السلطات البريطانية ما يسمى بـ"قائمة ماغنيتسكي" الخاصة بها، تضمنت عقوبات بحق شخصيات رسمية في النيابة العامة ولجنة التحقيق والقضاء الروسي. ومن بين هذه الشخصيات، ألكسندر باستريكين رئيس لجنة التحقيق في روسيا.

المصدر: تاس