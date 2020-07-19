القضاء الأمريكي يرد دعوى "الإخوان المسلمين" ضد رئيس وزراء مصر الأسبق

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن تعثر محاولات القيادي في "الإخوان المسلمين" محمد سلطان مقاضاة حازم الببلاوي، عضو المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ورئيس وزراء مصر الأسبق.

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وحاول القيادي الإخواني سلطان تحريك دعوى قضائية داخل محكمة أمريكية، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية أكدت أن المسؤول المصري الأسبق الببلاوي يتمتع بالحصانة بحكم منصبه الراهن في صندوق النقد، ما يغلق الباب أمام تلك المحاولات.

وزعم سلطان في دعواه تعرضه للتعذيب، خلال الفترة التي كان فيها الببلاوي يتولى رئاسة الحكومة المصرية، ولم يقدم سلطان الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية أي أدلة على مسؤولية رئيس وزراء بلاده الأسبق حتى الآن عن مزاعم التعذيب المشكوك فيها، بخلاف ادعائه دون سند أنه "كان هدفا للاغتيال والاعتقال والتعذيب".

واتهمت الدعوى التي رفعت أمام محكمة منطقة واشنطن العاصمة "الببلاوي بالمسؤولية المباشرة عن معاملة سلطان"، ويضيف تقرير الصحيفة أن الدعوى رفعت استنادا إلى قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991 الأمريكي كجزء من طلب رفض الدعوى القضائية التي رفعها الشهر الماضي سلطان.

وكانت السلطات المصرية قد أطلقت سراح هذا القيادي الإخواني في عام 2015 وأصبح بعد ذلك مدافعا قويا عن حقوق السجناء، بما في ذلك العديد من المواطنين الأمريكيين.

المصدر: "اليوم السابع"