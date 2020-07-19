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تركيا تتولى قيادة "المهام البحرية" في خليج عدن

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تركيا تتولى قيادة
Gettyimages.ru Carsten Koall
صورة أرشيفية
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ترأست تركيا قيادة قوات المهام المشتركة "CTF-151" لمكافحة القرصنة في خليج عدن، وقبالة سواحل الصومال في المحيط الهندي.

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وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، أمس السبت، أنها تتولى قيادة المهام المشتركة، من 25 يونيو الماضي، وحتى 10 ديسمبر 2020.

وأوضح البيان أن قوات المهام المشتركة، تتضمن 13 عنصرا من الولايات المتحدة والبرازيل والبحرين وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والكويت وباكستان وعُمان.

وأشار إلى أن البحرية التركية سترسل فرقاطة إلى خليج عدن في سبتمبر المقبل.

ومنذ 25 فبراير 2009، تشارك القوات البحرية التركية في قوة المهام المشتركة الدولية لمحاربة القرصنة في المنطقة، وسبق لها أن ترأست قيادتها 5 مرات.

والقوات البحرية المشتركة، تحالف متعدد الجنسيات تأسس في فبراير 2002، يهدف إلى تعزيز الأمن، بمكافحة القرصنة والإرهاب في مياه الشرق الأوسط، وإفريقيا وجنوب آسيا، بما في ذلك البحر الأحمر، والخليج العربي، وخليج عدن، وبحر العرب والمحيط الهندي.

المصدر: الأناضول

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