وفاة مؤسس مجلة "تايم أوت"

توفي البريطاني توني إليوت، مؤسس مجلة "تايم أوت" (المختصة في شؤون الترفيه في المدن والحياة الثقافية)، عن عمر ناهز 73 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت مجموعة Time Out تغريدة على "تويتر" قالت فيها: "بحزن عميق، نعلن أن توني إليوت مؤسس شركة تايم آوت، توفي في 16 يوليو بعد مرض طويل. كانت حياته وعمله مصدر إلهام للملايين وسيشتاق إليه الكثيرون".

A touching tribute from CEO, @juliobruno11 to the late visionary and Founder, Tony Elliott. RIP https://t.co/MmkUy299PN — Time Out Group (@timeout) July 17, 2020

وأشارت المجلة، إلى أنها ستخصص عددها، الذي سيصدر بعد الحجر الصحي في 11 أغسطس، لحياة توني إليوت.

تأسست مجلة "تايم أوت" في عام 1968 في لندن، كمنشور بديل لاندر غراوند، لكنها أصبحت على مر السنين، مجلة رائدة في مجال الإعلانات المبوبة، ومراجعة الأحداث الثقافية والترفيهية. تصدر المجلة حاليا في أكثر من 60 مدينة حول العالم، بما في ذلك موسكو وبطرسبورغ.

المصدر: نوفوستي