بارتفاع قياسي جديد.. أكثر من 1.9 ألف إصابة بكورونا في إسرائيل خلال يوم

على خلفية استمرار ارتفاع وتيرة تفشي الوباء في إسرائيل، حطمت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد اليوم الجمعة الرقم القياسي مرة أخرى.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مساء اليوم الجمعة عن تسجيل ست وفيات و1929 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" منذ يوم أمس، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي في حصيلة الإصابات منذ بداية الجائحة.

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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التاجي التي رصدت في إسرائيل منذ بداية الجائحة 47459 منها 392 حالة وفاة و20744 حالة شفاء.

ولا تزال في إسرائيل اليوم 26322 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 208 مرضى في حالة خطرة 56 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.

واقترب معدل الإصابات اليومية بكورونا في إسرائيل بذلك من عتبة الألفين يوميا.

وفي محاولة لردع تفشي الوباء، قررت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التي تشهد خلافات داخلية ملموسة إعادة فرض إغلاق شامل في عموم البلاد لكن في أيام عطلة نهاية الأسبوع فقط.

المصدر: يديعوت أحرونوت + تايمز أوف إسرائيل