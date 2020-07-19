ما هي الحضارة القادمة؟

دعا الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال العربي طلال أبو غزالة الخبراء والقادة والحكماء في العالم العربي للنظر إلى المستقبل لدراسة الحضارة القادمة والاستعداد للتحول الذي سيشهده العالم.

وقال أبو غزالة، في حلقة جديدة من برنامج "العالم إلى أين؟" الذي يبث أسبوعيا على شاشة RT، إن البشرية مرت بحضارات مختلفة وحاليا نعيش الحضارة الانغلوساكسونية، والتي جعلت من الولايات المتحدة القوة الهامة التي نشهدها اليوم.

وكشف أبو غزالة عن دراسة تقول إن 50% من الموارد الحيوانية قد انقرضت خلال الخمسين سنة الماضية. كما توقع أن يقوم العالم خلال السنوات الخمسين القادمة باستهلاك الباقي، محذرا من أن الحضارة الراهنة تواجه تحدي التلوث والانبعاثات السامة.

وشدد أبو غزالة على أن النظام العالمي الحالي لا يمكن أن يستمر في ظل استنزاف الثروات الطبيعة وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة بين البشر.

وقال، إن "عدم المساواة سيؤدي إلى الانقراض، وعدم التفكير في المستقبل سيؤدي إلى الزوال"، مشيرا إلى دراسات توقعت أن الحضارة التي نعيشها اليوم عمرها قصير جدا ولن يكون طويلا مثل الحضارات السابقة الذي تطلب انهيارها مئات السنيين.

ولفت إلى مجموعة من الدراسات، التي توقعت أن تنطلق الحضارة القادمة من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم في الوقت الراهن.

المصدر: RT