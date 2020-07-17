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جو بايدن والسباق على "التبرعات" مع ترامب!

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جو بايدن والسباق على
Reuters
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تلقى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي الأكثر احتمالا للانتخابات الرئاسية، 242 مليون دولار في شكل تبرعات لحملته السياسية.

أعلنت ذلك على حسابها في "تويتر"، جين أومالي ديلون،  إحدى قيادات حملته السياسية، مشيرة إلى أن بايدن خلال الشهرين الماضيين، تجاوز الرئيس الحالي للبلاد في جمع التبرعات.

 ولفتت ديلون أيضا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي السابق تمكن في غضون ثلاثة  أشهر من سد الفجوة مع ترامب، بأكثر من 100 مليون دولار.

يذكر أن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي كان ينتظر أن يفضي إلى تسمية بايدن مرشحا للسباق الرئاسي المقرر في 3 نوفمبر المقبل، أجل بسبب الوباء حتى 17-20 أغسطس، وسينعقد هذا المؤتمر  في مدينة ميلواكي، بولاية ويسكونسن.

المصدر: RT

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