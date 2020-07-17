جو بايدن والسباق على "التبرعات" مع ترامب!

تلقى جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الديمقراطي الأكثر احتمالا للانتخابات الرئاسية، 242 مليون دولار في شكل تبرعات لحملته السياسية.

أعلنت ذلك على حسابها في "تويتر"، جين أومالي ديلون، إحدى قيادات حملته السياسية، مشيرة إلى أن بايدن خلال الشهرين الماضيين، تجاوز الرئيس الحالي للبلاد في جمع التبرعات.

You all already know that @joebiden out-raised @realDonaldTrump for the last two months.



But here’s some news: we have $242 million cash-on-hand. That means we’ve made a $100 million dent in his COH in three months - and we did it thanks to the power of our grassroots donors. https://t.co/vEnE3XSzAJ — Jen O'Malley Dillon (@jomalleydillon) July 16, 2020

ولفتت ديلون أيضا إلى أن نائب الرئيس الأمريكي السابق تمكن في غضون ثلاثة أشهر من سد الفجوة مع ترامب، بأكثر من 100 مليون دولار.

يذكر أن المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي الأمريكي، الذي كان ينتظر أن يفضي إلى تسمية بايدن مرشحا للسباق الرئاسي المقرر في 3 نوفمبر المقبل، أجل بسبب الوباء حتى 17-20 أغسطس، وسينعقد هذا المؤتمر في مدينة ميلواكي، بولاية ويسكونسن.

المصدر: RT