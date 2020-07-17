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أمريكية تستدعي الشرطة لمنع زوجها من الانتحار.. والشرطة تقتله

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أمريكية تستدعي الشرطة لمنع زوجها من الانتحار.. والشرطة تقتله
Globallookpress West Coast Surfer
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رفعت المواطنة الأمريكية إليس هول دعوى قضائية ضد سلطات مدينة كوليرفيل بولاية تينسي الأمريكية في أعقاب مقتل زوجها ديفيد هول على يد الشرطة قبل أكثر من عام.

وتشير التحقيقات إلى أن المرأة استدعت الشرطة يوم 3 يونيو 2019 بعد أن هدد زوجها، الذي كان يعاني من الاكتئاب، بالانتحار.

وبدلا من فريق الطوارئ وخبراء المساعدة النفسية، وصلت إلى المكان وحدة خاصة من الشرطة. وطالب أحد عناصر الشرطة الرجل بإلقاء السلاح الذي كان بحوزته، ثم أطلق النار عليه فأرداه قتيلا.

واتهمت أرملة الرجل شرطة المدينة بانتهاك حقوق زوجها واستخدام القوة المفرطة أثناء التعامل معه.

من جهته، يقول المحامي الذي يمثل سلطات المدينة، إن زوجها كان يمثل خطرا على الآخرين.

يذكر أن مناقشات حامية تدور في المجتمع الأمريكي حاليا حول قضية عنف الشرطة ضد المواطنين، وذلك عقب موجة عارمة من الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أعقاب مقتل المواطن الأسمر جورج فلويد على يد الشرطة في ولاية مينيسوتا 25 مايو الماضي.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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