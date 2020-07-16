فرنسا تسجل 534 إصابة و18 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة و534 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بعد ساعات من دعوة السلطات لارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة للحد من العدوى.

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ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء التفشي إلى 30138، والإصابات إلى 173838.

وشهد عدد الأشخاص الذين يعالجون من الفيروس في المستشفيات انخفاضا بـ119 حالة ليصل إلى 6796، فيما بلغ عدد الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة 481 شخصا، أي بانخفاض حالة واحدة في آخر 24 ساعة.

المصدر: "رويترز"