نشر قوات أوروبية لمكافحة الإرهاب في مالي

نشر الاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء، قوات خاصة مشتركة تابعة له في دولة مالي، وذلك "لدعم القوات الحكومية المالية في إطار الحرب على الإرهاب".

ونقلت وكالة الأنباء المالية عن وزيرة الجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، قولها "إن المجموعة الأولى من القوة ستضم نحو مائة جندي فرنسي وإستوني، فيما ستنشر كتيبة ثانية تضم نحو 60 جنديا تشيكيا في أكتوبر المقبل، وسينضم إليهم نحو 15 جنديا سويديا في يناير القادم".

وتشهد منطقة الساحل بأكملها هجمات متزايدة تشنها مجموعات مسلحة، ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة فإن أعمال العنف في مالي والنيجر وبوركينا فاسو قد أودت بحياة أكثر من أربعة آلاف شخص خلال العام الماضي.

المصدر: "صحراء ميديا"