إندونيسيا.. إصابة 54 صحفيا بفيروس كورونا

أفادت وسائل إعلام إندونيسية بأن أكثر من 50 صحفيا أصيبوا بفيروس كورونا في آن واحد تقريبا في مدينة سورابايا بشرق جزيرة جاوا.

وأفادت صحيفة "جاكرتا بوست" نقلا عن اتحاد الصحفيين المستقلين في إندونيسيا، بإصابة 54 صحفيا في الإذاعة الحكومية Radio Republik Indonesia، بفيروس كورونا.

وتم تأكيد إصابتهم من خلال الفحوصات التي أجريت منذ أواخر يونيو الماضي، وتوفي 3 صحفيين خلال الشهر الأخير.

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واعتبر اتحاد الصحفيين المستقلين أن سبب إصابة الصحفيين هو عقد مختلف السياسيين ورجال الأعمال لمؤتمرات صحفية دون الالتزام بقواعد السلامة، ولأن إدارات وسائل الإعلام لا تمنع موظفيها من حضور تلك الفعاليات.

وأصبح الجزء الشرقي من جزيرة جاوا بؤرة لانتشار فيروس كورونا في إندونيسيا منذ أواخر مايو الماضي، حيث أصيب نحو 17 ألف شخص في المنطقة بكورونا خلال شهر ونصف الشهر، ويعيش أو يعمل معظمهم في مدينة سورابايا.

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا في إندونيسيا بلغ 78572 حالة، وحصيلة الضحايا 3710 أشخاص.

المصدر: نوفوستي