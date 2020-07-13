تركيا تسجل 1008 إصابات و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا مقابل 1156 شفاء

أعلنت تركيا، اليوم الاثنين، تسجيل 1008 إصابات و19 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مقابل 1156 حالة شفاء من المرض.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1008 ليصل إلى 214001 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا استقرارا نسبيا، حيث سجلت في البلاد في إحصائية يوم 9 يوليو 1024 حالة، وفي 10 يوليو 1003، وفي 11 يوليو 1016، وفي 12 يوليو 1012.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 5382 شخصا إثر رصد 19 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد أن رصدت السلطات الصحية التركية يوم 9 يوليو 18 حالة، وفي 10 يوليو 23 وفاة، وفي 11 يوليو 21، وفي 12 يوليو 19.

وأعلن أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 195671 شخصا بعد تسجيل 1156 حالة شفاء جديدة، فيما تصل نسبة المتعافين من عدد المصابين إلى 91%.

وأفاد وزير الصحة التركي بأن الجهات الطبية أجرت أكثر من 4.021 مليون فحص خاص بفيروس كورونا.

وسبق أن أعلنت تركيا تجاوز المرحلة الأولى من مكافحة الجائحة، ورفعت كثيرا من القيود المفروضة بسبب انتشار الفيروس، حيث أعادت فتح المرافق العامة وسمحت بتنقلات السكان، لكن الأيام اللاحقة شهدت ارتفاعات جديدة في عدد المصابين والمتوفين على أساس يومي.

المصدر: RT