ميلانيا تحذو حذو ترامب وتضع كمامة

ظهرت السيدة الأولى للولايات المتحدة الأمريكية، ميلانيا ترامب، للمرة الأولى مرتدية كمامة طبية في مكان عام، وذلك بعد يوم من ظهور زوجها الرئيس دونالد ترامب مرتديا الكمامة.

ونشرت ميلانيا ترامب على صفحتها في "تويتر"، مقطعا مصورا خلال زيارة قامت بها إلى دار يهتم بالأطفال والعائلات ويقدم لهم المساعدات والإستشارات.

وعلقت ميلانيا على المقطع المصور، بمنشور جاء فيه "كان من دواعي سروري قضاء الوقت مع الموظفين والأمهات والأطفال في دار ماري اليزابيث The Mary Elizabeth House، وهو مكان يساعد على تقوية العائلات ويوفر المهارات الحياتية والاستشارات والموارد التعليمية لمساعدة النساء غير المتزوجات وأطفالهن الضعفاء".

المصدر: وكالات