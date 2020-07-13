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رئيس بولندا يفوز بولاية جديدة

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رئيس بولندا يفوز بولاية جديدة
Reuters KACPER PEMPEL
الرئيس البولندي أندريه دودا
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حقق الرئيس البولندي، أندريه دودا، فوزا بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الأحد، وذلك بعد فرز 99,97% من الأصوات، حسبما أعلنته لجنة الانتخابات الوطنية.

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وقال رئيس لجنة الانتخابات في مؤتمر صحفي صباح اليوم الاثنين، إن دودا، مرشح "حزب القانون والعدالة القومي" المحافظ الحاكم، حصل على 51,2% من أصوات الناخبين، مضيفا أن الأصوات المتبقية التي يجري فرزها، لن يكون لها تأثير يذكر على النتيجة النهائية للاقتراع.

وحسب لجنة الانتخابات، فإن الليبرالي، رافال تراسكوفسكي، رئيس بلدية العاصمة وارسو، ومرشح حزب "المنبر المدني" الوسطي، وهو أكبر أحزاب المعارضة، حصد 48,8% من الأصوات.

ويصور دودا نفسه مدافعا عن القيم الكاثوليكية في بولندا وبرامج الإعانات الاجتماعية السخية التي غيرت حياة الكثيرين، لا سيما في المناطق الريفية الأشد فقرا في البلاد.

المصدر: "رويترز"

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