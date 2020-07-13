مقتل 4 جنود باكستانيين في اشتباك مع مسلحين

أعلن الجيش الباكستاني، يوم الأحد، مقتل 4 من جنوده في اشتباك مع مسلحين في منطقة قبلية في شمال غرب البلاد بمحاذاة الحدود مع أفغانستان.

ووقع الاشتباك في ميرانشاه عاصمة إقليم شمال وزيرستان المضطرب أمنيا، حيث تم شن عدة عمليات عسكرية في السنوات الأخيرة ضد مسلحين محليين وأجانب.

وفي التفاصيل، لقي الجنود الأربعة مصرعهم عندما كانت قوات الأمن تقوم بعملية ضد مخابئ لمسلحين مشتبه بهم في المنطقة.

وقال الجيش في بيان: "ما أن طوق الجنود المنطقة حتى تعرضوا لإطلاق نار"، مضيفا أن "قوات الأمن أردت جميع الإرهابيين الذين أخرجوا من مخابئهم قتلى".

وأشار البيان إلى مقتل 4 مسلحين في الاشتباك.

وتحارب باكستان تمردا مسلحا محليا منذ أكثر من عقد أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وعناصر الأمن في هجمات للمتطرفين.

وانخفض منسوب العنف في باكستان بعد عمليات للجيش في شمال وزيرستان، لكن الجماعات المتشددة لا تزال قادرة على تنفيذ هجمات.

المصدر: أ ف ب