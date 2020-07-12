ترامب يتعهد بمضاعفة طول الجدار الحدودي مع المكسيك حتى نهاية العام

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد بإطالة الجدار الفاصل الذي تنشئه إدارته عند حدود المكسيك بنحو ضعفين حتى نهاية العام الجاري.

ولفت ترامب في تغريدة نشرها اليوم الأحد على حسابه في "تويتر" إلى أن الحكومة الأمريكية قد أتمت أعمال بناء 240 ميلا (أي أكثر من 386 كلم) من الجدار الحدودي حتى الآن، متعهدا بأن طول الجدار سيتجاوز 450 ميلا (أي أكثر من 724 كلم) حتى نهاية العام.

We have now built 240 Miles of new Border Wall on our Southern Border. We will have over 450 Miles built by the end of the year. Have established some of the best Border Numbers ever. The Radical Left Democrats want Open Borders for anyone, including many criminals, to come in! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2020

وشدد ترامب على أن إدارته سجلت ما يعد من أفضل الإحصاءات في عدد المخالفات عند حدود البلاد، وشن هجوما جديدا على "الديمقراطيين اليساريين المتشددين"، قائلا إنهم "يريدون إبقاء الحدود مفتوحة للجميع بينهم كثير من المجرمين".

وكانت إقامة الجدار الفاصل عند الحدود الجنوبية للولايات المتحدة بين أهم الوعود الانتخابية في حملة ترامب الرئاسية الأولى، واستدعى هذا المشروع جدلا واسعا في البلاد وأثار انتقادات عارمة من قبل معارضي الرئيس الأمريكي من الديمقراطيين.

وتعهد ترامب بأن تتحمل الحكومة المكسيكية تكاليف بناء الجدار لكن ذلك لم يحصل حتى الآن.

كما واجهت إدارة ترامب مرات عدة أحكاما قضائية منعتها من بناء أجزاء من الجدار.

المصدر: RT + وكالات