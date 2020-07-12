لليوم الرابع على التوالي.. طوكيو تسجل أكثر من 200 إصابة بكورونا

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 206 إصابات بفيروس كورونا، فيما هي تكافح لمنع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

إقرأ المزيد

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين في طوكيو تأكيدهم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وبذلك تكون العاصمة اليابانية قد سجلت أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

ورغم ارتفاع الإصابات، أصرت الحكومة اليابانية، الخميس الماضي، على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة.

المصدر: رويترز