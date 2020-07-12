 
مباشر

لليوم الرابع على التوالي.. طوكيو تسجل أكثر من 200 إصابة بكورونا

أخبار العالم

لليوم الرابع على التوالي.. طوكيو تسجل أكثر من 200 إصابة بكورونا
Reuters
اليابان تسجل ارتفاعا بعدد الاصابات بكورونا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oani

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الأحد، 206 إصابات بفيروس كورونا، فيما هي تكافح لمنع عودة زيادة حالات الإصابة، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ.

إقرأ المزيد
وسائل إعلام: اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان
وسائل إعلام: اكتشاف بؤر لتفشي كورونا في قواعد أمريكية باليابان

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن مسؤولين في طوكيو تأكيدهم رصد 206 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد.

وبذلك تكون العاصمة اليابانية قد سجلت أكثر من 200 إصابة لليوم الرابع على التوالي.

ورغم ارتفاع الإصابات، أصرت الحكومة اليابانية، الخميس الماضي، على عدم وجود حاجة لإعادة فرض حالة الطوارئ في العاصمة. 

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا