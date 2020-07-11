تطوير فيلتر للهواء يقتل فيروس كورونا

تمكن باحثون من تصميم فيلتر هواء يستطيع أن يحتجز فيروس كورونا "COVID-19"، مما يؤدي إلى قتله على الفور.

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ونشر فريق من الباحثين من جامعة هيوستن وجامعة تكساس وشركة ميديستار، بحثا في مجلة "Journal Material Today Physics"، يوضح بالتفصيل عملية التسخين الفائق لفيلتر رغوي من النيكل إلى 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت) كجزء من نظام تطهير الهواء الساخن.

وأظهرت النتائج أن الفيلتر يزيل ويقتل بشكل فعال، بنسبة 99.8٪، الجسيمات الفيروسية SARS-CoV-2.

وبحسب مؤلف مشارك في الورقة البحثية، سيتم تركيب فيلتر متخصص كجزء من نظام ترشيح الهواء للمستشفيات والمدارس والطائرات والمطارات والمطاعم.

ومن المنتظر أن يساعد ذلك الفنادق والسفن السياحية والمنازل والمكاتب على تقليل مخاطر التعرض للإصابة بشكل كبير، حيث تشير الأدلة إلى أن الفيروس قد يبقى في الهواء لمدة تصل إلى 3 ساعات.

المصدر: فوربس