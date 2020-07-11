ترامب: سندعم سياسيا منتخبا في فنزويلا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستدعم "سياسيا منتخبا شرعيا" في فنزويلا، مشيرا إلى ضرورة أن يحظى السياسي بتأييد الشعب في البلاد.

وقال ترامب في حديث لقناة "تيليموندو" الناطقة باللغة الإسبانية، ردا على سؤال بشأن دعمه لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو: "أؤيد من تم انتخابه. الآن على ما يبدو المنتخب شرعيا هذا هو... لكن هناك نظام سيء جدا وهو يفقد قدرا معينا من السلطة".

وتابع ترامب: "نريد أن يكون هناك أحد يتمتع بتأييد الشعب. وأنا أؤيد من يتمتع بالتأييد الشعبي".

إقرأ المزيد

وفي معرض الرد على سؤال بشأن خطوات أمريكية محتملة تجاه فنزويلا، قال إن "شيئا ما سيحدث هناك"، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل، مضيفا أن الولايات المتحدة ستلعب دورا نشيطا هناك.

يذكر أن الولايات المتحدة لم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في فنزويلا عام 2018 وفوز الرئيس نيكولاس مادورو فيها. وفي يناير 2019 أعلنت واشنطن عن اعترافها بالمعارض خوان غوايدو، الذي انتخب رئيسا للبرلمان، بمثابة "الرئيس المؤقت" لفنزويلا.

المصدر: تاس