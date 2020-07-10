بريطانيا تسجل 48 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم الجمعة، عن تسجيل 48 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في البلاد مقابل 85 في إحصائية أمس الخميس.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بارتفاع حصيلة ضحايا الجائحة في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 48 حالة لتصل إلى مستوى 44650.

وتشهد بريطانيا تقلبات مستمرة في مؤشر الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث سجلت في الإحصائية المنشورة يوم 5 يوليو 22 حالة، وفي 6 يوليو 16 حالة، وفي 7 يوليو 155 حالة، وفي 8 يوليو 126 حالة، وفي 9 يوليو 85.

كما ذكرت وزارة الصحة أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في البلاد ارتفع بواقع 512 حالة مقابل 642 أمس الخميس، لتبلغ الحصيلة الإجمالية 288133 حالة.

وفي غضون ذلك، ذكرت وكالة "رويترز" أن العدد العام للوفيات في بريطانيا بما في ذلك الحالات المشتبه بأنها ناجمة عن الجائحة تجاوز 55000.

وتعتبر بريطانيا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الوفيات جراء جائحة فيروس كورونا والثامنة من حيث حصيلة المصابين بالمرض.

المصدر: وكالات