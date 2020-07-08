ليتوانيا تحظر RT

حظرت لجنة البث الإذاعي والتلفزيوني في ليتوانيا بث 5 قنوات تابعة لشبكة RT، بسبب العقوبات الأوروبية المفروضة على المدير العام لوكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية دميتري كيسيليوف.

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ويشمل القرار الذي سيسري اعتبارا من يوم غد الخميس 9 يوليو، قنوات RT وRT بالجودة العالية (HD) وRT الإسبانية وRT الوثائقية وRT الوثائقية بالجودة العالية.

وأكد رئيس لجنة البث الإذاعي والتلفزيوني الليتوانية مانتاس مارتيشوس، أن سبب القرار يعود إلى العقوبات المفروضة على كيسيليوف، وليس لانتهاكات من RT.

وقال: "تم إيقاف هذه البرامج ليس بسبب الانتهاكات بل نظرا إلى أن شخصا مرتبطا ببرامج القناة أدرج في قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات وهو السيد كيسيليف... لا يجوز أن يتربح وبالتالي يتوقف بث البرامج. وقد تم فعل ذلك في لاتفيا والآن في ليتوانيا".

وكان المجلس الوطني لوسائل الإعلام الإلكترونية في لاتفيا، أصدر قرارا في نهاية يونيو الماضي، حظر بث القنوات السبع لمجموعة RT في البلاد، مبررا ذلك بالذريعة نفسها.

كيسيليوف يترأس وكالة "روسيا سيغودنيا" وهي وشبكة RT كيانان قانونيان مختلفان.

أما RT فتديرها رئيسة تحريرها مرغريتا سيمونيان، التي لا تخضع لأي عقوبات أوروبية.

المصدر: وكالات