بريطانيا تسجل 126 وفاة جراء كورونا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 126 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، مقابل 155 وفاة في اليوم السابق.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا الوباء في المملكة المتحدة ارتفعت بذلك إلى 44517 حالة وفاة.

وأشار التقرير إلى تسجيل 630 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال 24 ساعة (مقابل 581 إصابة أمس)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 286979.

واتخذت السلطات البريطانية السبت الماضي أكبر خطوة لها حتى الآن نحو استئناف الحياة الطبيعية بالسماح بارتياد المطاعم والحانات، لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

المصدر: RT + رويترز