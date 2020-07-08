قصف معسكر لقوات فرنسية وأممية في مالي

تعرض معسكر في شمال شرق مالي يضم قوات فرنسية ومالية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، لقصف صاروخي، بدون وقوع ضحايا أو خسائر، بحسب ما أعلنت بعثة المنظمة الدولية في هذا البلد.

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وأطلق مسلحون مجهولون 16 قذيفة على معسكر تيساليت، في منطقة كيدال قرب الحدود الجزائرية، لكنها سقطت خارج المعسكر، على ما أفاد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي "مينوسما".

والاثنين، أصيب ثلاثة عناصر في قوة الأمم المتحدة، أحدهم إصابته خطيرة، حين اصطدمت مركبتهم بلغم أرضي في منطقة كيدال، على ما ذكرت البعثة.

وتضم بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي 13 ألف جندي من دول عدة، فيما تنشر فرنسا خمسة آلاف جندي ضمن عملية برخان لمواجهة المسلحين في منطقة الساحل.

المصدر: "صحراء ميديا"