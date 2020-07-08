بـ1.3 ألف إصابة خلال يوم.. إسرائيل تحطم رقما قياسيا سلبيا في حصيلة كورونا

للمرة الثالثة خلال أسبوع، سجلت السلطات الصحية الإسرائيلية أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وذكر مركز المعلومات والعلم الوطني لمكافحة كورونا في تقريره اليومي أن إسرائيل سجلت خلال يوم أمس الثلاثاء 1319 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، ما يمثل أكبر ارتفاع يومي في البلاد منذ بداية الجائحة.

ولفت التقرير إلى أن السلطات الصحية أجرت خلال يوم أمس 25570 فحصا لتشخيص الإصابات بكورونا جاءت نتائج 5.2% منها إيجابية.

وارتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في إسرائيل حتى الآن إلى 32560 منها 343 حالة وفاة، ولا تزال هناك 13841 حالة نشطة لـ"كوفيد-19"، منها 83 مريضا في حالة خطرة.

وجاء التقرير بالتزامن مع دخول أنظمة الطوارئ الجديدة حيز التنفيذ في إسرائيل بغية الحد من انتشار الفيروس، بما يشمل إغلاق قاعات وحدائق الأفراح والنوادي الليلية وصالات اللياقة البدنية وقاعات العروض الثقافية وبرك السباحة حتى إشعار آخر.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية