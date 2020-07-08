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موقع عسكري يتحدث عن احتمال أن تهاجم طائرات "إف - 16" تركية قاعدة الجفرة الليبية!

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موقع عسكري يتحدث عن احتمال أن تهاجم طائرات
AFP
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نقل موقع بلغاري متخصص في الشؤون العسكرية عن  خبراء عسكريين أن أنقرة لا تستبعد إمكانية توجيه ضربة جوية لقاعدة الجفرة، المعقل الهام حاليا لقائد "الجيش الليبي" المشير خليفة حفتر.

ورأى هذا الموقع العسكري أن هذه الشكوك تعززها مقاطع فيديو نشرت في شبكة الإنترنت عن تدريبات تضمنت تزود طائرات "إف – 16" تركية بالوقود في الجو.

ونقل الموقع التركي المتخصص في الشؤون العسكرية عن الخبير العسكري يوري ليامين أن النزاع في ليبيا يتطور نحو المزيد من التصعيد، خاصة بعد التدمير الأخير لمنظومات صواريخ هوك المضادة للطائرات في قاعدة الوطية الجوية، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني والجيش التركي "ويجب على حفتر الآن أن يشعر بالخوف".

 ورأى المصدر أن تركيا تستطيع استخدام أسطولها الكبير نسبيا من مقاتلات "إف – 16" لمهاجمة قاعدة الجفرة الجوية، مشيرا إلى أن أن سلاح الجو التركي حصل منذ أواخر الثمانينيات على 270 مقاتلة متعددة من هذا الطراز.

 ويوجد لدى تركيا الآن حوالي 250 طائرة "إف - 16" جاهزة للقتال، بعد أن فقدت عددا من المقاتلات من هذا النوع خلال هذه المدة لأسباب متنوعة.

 ولفت الخبير إلى أن السلاح الجوي التركي يمتلك لضمان نجاح مثل هذه العملية في ليبيا، سبع طائرات تزود بالوقود طراز "KC-135R"، وبحوزته أربع طائرات حديثة بعيدة المدى، للرصد الراداري والتحكم من طراز "E-7T".

وكشف الخبير العسكري أن مجموعة جوية قتالية تركية مكونة من طائرات "إف – 16" وطائرات للتزود بالوقود وأخرى للاستطلاع، أجرت العام الجاري بالفعل تدريبات قبالة السواحل الليبية، تضمنت أيضا التنسيق مع القوات التركية التي تنتشر حاليا قبالى السواحل وفي الأراضي الليبية.

المصدر: bulgarianmilitary

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