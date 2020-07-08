في ذكرى وفاة كيم إيل سونغ زعيم كوريا الشمالية يزور ضريح جده

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، أن الزعيم كيم جونغ أون، زار ضريح جده الراحل ومؤسس الدولة كيم إيل سونغ، بمناسبة ذكرى وفاته.

وزار كيم جونغ أون، قصر الشمس "كومسوسان"، حيث يوجد ضريح والده الراحل والزعيم السابق كيم جونغ إيل وجده كيم إيل سونغ.

وجاءت هذه الزيارة، بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لوفاة كيم إيل سونغ، الذي وافته المنية عام 1994.

ولا يعرف متى تمت الزيارة، لكن وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، عادة تعلن عن نشاط القائد بعد يوم واحد من الحدث.

وقالت الوكالة، إن المساعدين الرئيسيين رافقوه في الزيارة، بمن فيهم الزعيم رقم 2 تشوي رونغ هيه، والنائب الأول لرئيس لجنة شؤون الدولة بارك بونغ جو، ورئيس الوزراء كيم جيه ريونغ.

وتزامنت زيارة كيم إلى الضريح، مع وصول المبعوث النووي الأمريكي ستيفن بيغون إلى كوريا الجنوبية لمناقشة سبل نزع الأسلحة النووية في كوريا الشمالية.

المصدر: وكالة "يونهاب"