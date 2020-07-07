غواتيمالا تعتقل نجلي رئيس بنما السابق بطلب من واشنطن

قالت وزارة العدل الأمريكية، إنه تم في غواتيمالا بطلب منها، اعتقال نجلي رئيس بنما السابق ريكاردو مارتينيلي، المتهم بالفساد في قضية شركة الإنشاءات البرازيلية Odebrecht.

ووفقا للوزارة، أصدرت محكمة الدائرة الشرقية في نيويورك مذكرة قضائية ضد لويس إنريكي مارتينيللي وريكاردو ألبرتو مارتينيللي، وتم احتجازهما يوم الاثنين في مطار عاصمة غواتيمالا الدولي.

وأشارت الوزارة إلى أن نجلي زعيم بنما السابق، كانا متورطين خلال فترة رئاسته من 2009 إلى 2014 في مخطط فساد بمشاركة الشركة البرازيلية.

وحسب السلطات الأمريكية، تصرف الأخوان مارتينيلي كوسيطين في تسليم ما يقرب من 28 مليون دولار من قيادة شركة البناء إلى "أحد أقربائهما الذي كان يشغل حينذاك منصبا كبيرا في بنما".

ووفقا للتهمة الأمريكية، فتح الشقيقان مارتينيلي حسابات مصرفية سرية تم من خلالها دفع هذه الأموال. وتم إجراء معظم التحويلات بالدولار الأمريكي وعبر البنوك الأمريكية.

في ديسمبر 2016، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة "أودبريشت" وشركة "براسكيم " البرازيلية للبتروكيماويات، اعترفتا بالذنب ووافقتا على دفع 3.5 مليار دولار للولايات المتحدة والبرازيل وسويسرا حتى يتم إسقاط تهم الفساد.

المصدر: تاس