ترامب: المدارس يجب أن تفتح أبوابها الخريف

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إعادة فتح المدارس في الولايات المتحدة الخريف القادم، على الرغم من استمرار تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وكتب ترامب على "تويتر" اليوم الاثنين: "المدارس يجب أن تفتتح في الخريف!!!"، دون أن يوضح ما إذا كان يعتزم اتخاذ أي إجراءات محددة بهذا الشأن.

SCHOOLS MUST OPEN IN THE FALL!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 6, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن المدارس في الولايات المتحدة تخضع للسلطات المحلية أو سلطات الولايات، وليس للسلطات الفدرالية.

وقامت بعض الولايات الأمريكية بإعادة فرض مختلف القيود لمنع انتشار فيروس كورونا على خلفية زيادة عدد الإصابات الجديدة مع إعادة فتح الاقتصاد.

المصدر: رويترز