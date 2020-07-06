الظل البريطانية تتهم راب بالنفاق: انتظر سنوات طويلة قبل إثارة هذا الموضوع حول روسيا

انتقدت وزيرة الخارجية في حكومة الظل البريطانية ليزا ماندي بيان وزير الخارجية دومينيك راب واتهمته بالنفاق، لأنه انتظر سنوات طويلة قبل فرض عقوبات ضد شخصيات روسية وسعودية.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت وزارة الخارجية البريطانية إن أول عقوبات ستفرضها بريطانيا ستستهدف 25 مواطنا من روسيا، شاركوا في إساءة معاملة وقتل المحامي سيرغي ماغنتسكي، و20 سعوديا، ضالعين في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وفي كلمة أمام البرلمان، قال وزير الخارجية دومينيك راب: "أول عقوبات ستشمل هؤلاء الأفراد الذين شاركوا في تعذيب وقتل سيرغي ماغنتسكي، المحامي الذي كشف النقاب عن أكبر عملية تحايل ضريبي في تاريخ روسيا".

وأضاف: "كما ستشمل العقوبات المسؤولين عن جريمة قتل الكاتب والصحفي جمال خاشقجي الوحشية"

المصدر: رويترز+ وكالات