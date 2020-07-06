الخارجية الروسية: هناك إمكانية لانضمام منغوليا لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي

قال جورجي زينوفييف، مدير الإدارة الآسيوية الأولى بوزارة الخارجية الروسية إن منغوليا تنظر بإيجابية إلى الدعوة للانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

وأضاف: "أود أن أشير إلى أن منغوليا مدعوة للانضمام إلى منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وهو ما قد يعتبر أولوية هامة من وجهة نظر المصالح الروسية".

وذكر زينوفييف، في كلمة في مجلس الاتحاد الروسي، أن منغوليا تدرس هذه الدعوة بشكل إيجابي، وهي تلقى صدى لدى قيادة البلاد.

ووفقا له، زادت منغوليا أيضا اهتمامها بمنظمة شنغهاي للتعاون، بعد انضمام الهند وباكستان إلى هذه المنظمة. ونوه زينوفييف، ببدء عملية مفاوضات منغوليا مع اللجنة الاقتصادية الأوراسية.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي، أرمينيا وبيلاروس، وكازاخستان، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان.

أما منظمة شنغهاي للتعاون، فهي منظمة دولية أسسها في عام 2001 قادة الصين وروسيا وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان.

وفي قمة منظمة شنغهاي للتعاون في عاصمة كازاخستان في 9 يونيو 2017، وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون قرارا، بشأن قبول الهند وباكستان في المنظمة.

المصدر: نوفوستي