الهند.. الصواعق تقتل 147 شخصا خلال عشرة أيام

أعلنت السلطات الهندية الأحد، أن 147 شخصا على الأقل لقوا حتفهم جراء صواعق ضربت ولاية بيهار شرقي الهند خلال الأيام العشرة الأخيرة، محذرة من تردي الأحوال الجوية في المستقبل.

وقال وزير الأوضاع الطارئة في ولاية بيهار لاكشميشاور راي: "علمت من خبراء في الأرصاد الجوية ومسؤولين أن ارتفاع درجات الحرارة جراء التغير المناخي هو السبب الرئيس لازدياد صواعق البرق".

وأشار، إلى أن 25 شخصا قضوا نحبهم، السبت، جراء هذه الصواعق التي تسجل بوتيرة كبيرة في الهند خلال فترة الأمطار الموسمية التي تمتد من يونيو إلى سبتمبر.

وأشارت السلطات، إلى أن عدد الوفيات في ولاية بيهار منذ يناير الماضي، تخطى الحصيلة السنوية للأعوام السابقة، رغم أن فترة الأمطار الموسمية بدأت التو.

وقضى أكثر من 2300 شخص بسبب الصواعق في الهند عام 2018، حسب إحصائيات رسمية.

المصدر: "وكالات"