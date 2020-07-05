محتجون في بالتيمور يدمرون تمثال كولومبوس

قام متظاهرون في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية، برمي تمثال لكريستوفر كولومبوس من قاعدته، وبعد ذلك قاموا بدحرجته إلى الخليج ورموه في مياه المحيط الأطلسي.

حدث ذلك على خلفية إطلاق الألعاب النارية في المدينة، بمناسبة عيد الاستقلال. ويعد هذا التمثال، أحد تماثيل كولومبوس الثلاثة في المدينة.

وفي واشنطن بالقرب من البيت الأبيض، أحرق متظاهرون علم الولايات المتحدة بعد خطاب احتفالي للرئيس دونالد ترامب.

وأظهرت شبكة "إن بي سي" المتظاهرين قرب البيت الأبيض، وهم يحرقون العلم ويرددون هتافات ضد "العبودية والإبادة الجماعية والحرب"، و "أمريكا لم تكن عظيمة على الإطلاق".

Protesters just took down the Christopher Columbus statue in Baltimore’s Little Italy. pic.twitter.com/ViPk5eKOtz — Louis Krauss (@louiskraussnews) July 5, 2020

في وقت سابق، قال ترامب في حديث احتفالي بمناسبة عيد الاستقلال، إن الولايات المتحدة هزمت النازيين والشيوعيين، وسرعان ما ستهزم اليساريين.

وأضاف ترامب: "نحن الآن بصدد هزيمة اليساريين الراديكاليين والماركسيين والفوضويين والمحرضين واللصوص، الأشخاص الذين لا يدركون في كثير من الحالات ما يفعلونه".

وشدد الرئيس الأمريكي، على أن السلطات لن تسمح لـ "الحشد الغاضب" بهدم التماثيل و "محو التاريخ" وكذلك ترويج العنف بين الأطفال.

المصدر: نوفوستي