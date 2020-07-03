هبوط طائرة ركاب اضطراريا في اليونان

أعلنت السلطات اليونانية، أن طائرة تابعة لشركة "ريان أير"، كانت في طريقها من برلين إلى أثينا هبطت اضطراريا في مطار ثيسالونيكي، وعلى متنها 164 شخصا.

وقالت وزارة الحماية المدنية إن "الطائرة أرسلت إشارة استغاثة وطلبت السماح لها بالهبوط اضطراريا وهي فوق منطقة هالكيديكي اليونانية".

وأضافت، أن "أفراد الطاقم أبلغوا عن حريق"، لكن متحدثة باسم "ريان أير" قالت، إن "سبب الهبوط الاضطراري انبعاث رائحة مجهولة المصدر في قمرة القيادة"، ولم يكن هناك حريق.

وقدمت الشركة في بيان لها الاعتذار للركاب، الذين استقلوا طائرة بديلة إلى أثينا بعد مرور ساعتين.

المصدر: "رويترز"