تفاقم إصابات كورونا في تكساس

أحصت ولاية تكساس الأمريكية الجمعة 7555 إصابة جديدة بفيروس كورونا و50 وفاة، لترتفع حصيلة الإصابات في الولاية إلى 183532، والوفيات إلى 2575.

وأكدت وزارة الصحة المحلية أن معدل الشفاء بين مرضى كورونا انخفض إلى 51% بعد أن كان عند 67% قبل شهر.

وبلغ عدد المصابين بالفيروس الذين يتلقون العلاج في مستشفيات الولاية حاليا مستوى قياسيا بواقع 7652 حالة، بعد نقل 270 مريضا إضافيا إليها.

وذكرت تقارير إعلامية أمريكية أن عدد المصابين الذين دخلوا المستشفيات في تكساس ارتفع بواقع 143% في غضون أسبوعين.

وتكساس إحدى الولايات الأمريكية الأربع إلى جانب كاليفورنيا وأريزونا وفلوريدا، التي سجلت هذا الأسبوع مستويات قياسية من الإصابات، فيما أعلنت فلوريدا اليوم الجمعة عن حوالي 9500 إصابة جديدة.

وشهدت الولايات المتحدة في الأيام الثلاثة الماضية زيادة قياسية في أعداد الإصابات اليومية بالعدوى تجاوزت 50 ألف حالة يوميا.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية