اليابان تسجل 209 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت السلطات اليابانية تسجيل 209 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الجمعة، في أعلى زيادة يومية بالإصابات خلال شهرين.

وأشارت السلطات إلى أن اليابان سجلت حتى الآن نحو 20 ألف إصابة، ونحو 990 وفاة بفيروس كورونا.

وتضم الإصابات الجديدة 124 حالة في طوكيو، وهي أعلى زيادة يومية في المدينة منذ أوائل مايو، عندما كانت البلاد خاضعة لحالة الطوارئ.

وقالت يوريكو كويكي حاكمة طوكيو في مؤتمر صحفي، إن المدينة بحاجة إلى الاستعداد لموجة ثانية محتملة من تفشي فيروس كورونا مضيفة أن 70 في المئة من الإصابات الجديدة اليوم سجلت لدى أشخاص في العشرينات والثلاثينات من العمر.

المصدر: وكالات